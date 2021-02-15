В Тюмени возведут съезд с объездной на улицу Мельникайте. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени возведут съезд с объездной дороги на улицу Мельникайте. Развязку реконструируют в соответствии с постановлением регионального правительства «Об утверждении государственной программы Тюменской области «Развитие транспортной инфраструктуры».

Выяснилось, что для проведения работ необходимо изъять участок земли. На участке для государственных нужд находится автомобильный салон Lexus.

Стало известно, что будет изъята полоска земли вдоль проезжей части – всего чуть более 200 квадратных метра. На этом место обустроят тротуар. Пока не известно, когда начнутся работы.