В Тюмени 69-летняя старушка проиграла сотни тысяч рублей «на бирже». Фото: Ольга Крыльцова

В полицию города Тюмени обратилась 69-летняя местная жительница. Гражданка пояснила, что стала жертвой мошенников и лишилась денег.

В ходе переписки на одном из сайтов пенсионерка получила предложение сделать выгодные вложения на электронной бирже. Женщине предложили хорошо заработать на разнице в цене при покупке-продаже валюты. Уверенный профессиональный голос и применение психологической тактики подтолкнули ее перевести деньги на указанный мошенниками счет.

– Спустя время доверчивая горожанка поняла, что попалась на уловки мошенников и обратилась в полицию. Сумма ущерба составила несколько сот тысяч рублей, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время стражи правопорядка проводят комплекс оперативно-разыскных и следственных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников. Тюменские правоохранители настоятельно советуют гражданам не быть доверчивыми.