Последствия снегопада в Тюмени 15 февраля 2021 года: 400 дорожников чистят улицы от снега

В Тюмени 400 дорожников чистят улицы от снега. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени дорожные рабочие в количестве 400 человек продолжают чистить улицы после снегопада, который продолжался всю ночь. В этом им помогают 415 спецмашин.

– Как только начинается снегопад, дежурные диспетчеры созваниваются с подрядчиками и заказчиками работ по уборке городских улиц для вывода снегоуборочной техники. Силами подрядных организаций проводится патрульная снегоочистка: звено снегоуборочных машин очищает дорожное полотно от снега и формирует снежный вал. После этого фронтальные снегопогрузчики переместят его в самосвалы и вывезут на снежный полигон. На него ежедневно вывозится около 8 – 10 тысяч кубических метров снега, – рассказал начальник отдела по строительному контролю и надзору МКУ «Дирекция автомобильных дорог и мостов города Тюмени» Александр Чепурин.

По его словам, в первую очередь очистка проводится на мостах и других искусственных сооружениях, около автобусных остановок, на пешеходных переходах, перекрёстках, аварийно опасных участках. Чтобы поберечь покрытие дорожек, для их уборки используется малотоннажная техника и ручной труд. Когда снег счищен, поверхность тротуаров посыпается гранитной или щебёночной крошкой. При дальнейшей эксплуатации она счищается вместе со снегом и льдом и вывозится на полигон.