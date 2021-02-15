Пенсионер из Башкортостана погиб в страшном ДТП на тюменской трассе. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 389-м километре федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Уватском районе сегодня, 15 февраля, произошло жесткое дорожно-транспортное происшествие. Здесь столкнулись автомобили «Дэу-Нексия» и «Мазда».

– В аварии погиб 60-летний водитель «Дэу», который является житель Башкортостана. В больницу для установления диагноза и оказания помощи доставлены пассажиры японской иномарки – 32-летняя девушка и семилетний мальчик, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют причины случившегося дорожного инцидента. На месте работают автоинспекторы. Отметим, что движение на федеральной трассе не затруднено.