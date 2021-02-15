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Ямальские старшеклассники участвуют во всероссийском образовательном проекте

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Ямальские старшеклассники участвуют во Всероссийском образовательном проекте. Фото предоставлено "КП".

Ямальские старшеклассники участвуют во Всероссийском образовательном проекте. Фото предоставлено "КП".

Учащиеся «РН-класса» 4-й школы Губкинского прошли испытания и стали участниками финального тура партнерской образовательной программы для одаренных школьников. Всего было подано 986 заявок на участие в конкурсе из 26 регионов страны, в итоге было отобрано 108 ребят со всей России.

Программа реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве между ПАО «НК «Роснефть» и образовательным фондом «Талант и успех». Цель программы – развитие практико-ориентированного мышления одаренной молодежи из регионов производственной деятельности компании и практическое применение новых знаний и навыков при решении задач, актуальных для нефтегазовой индустрии. Дистанционная программа состоит из трех учебных модулей, специально разработанных для «РН-классов» экспертами лицея «Сириус» и специалистами компании. Среди них: основы нефтегазового дела; IT-технологии; инжиниринг (прототипирование и 3D-моделирование, технологии робототехнических систем). Школьники научатся основам цифрового проектирования и производства, программирования микроконтроллеров, пройдут тренинги по soft skills, посетят мастер-классы. Суперфиналисты примут участие в создании зала виртуального музея, посвященного истории развития нефтегазовой отрасли, в VR-лабораториуме.

По итогам программы участники презентуют собственные инженерно-технические проекты в сферах, которые относятся к приоритетным направлениям деятельности НК «Роснефть», освоят различные подходы к решению задач, улучшат свои навыки командной работы, получат опыт работы на современном высокотехнологичном оборудовании.

Фото предоставлено "КП".

Фото предоставлено "КП".

Справка:

С 2005 года в компании «Роснефть» действует проект непрерывного образования «Школа – вуз – предприятие». Пилотной площадкой проекта стала 4-я школа города Губкинский, где совместно с дочерним предприятием «Роснефти» ООО «РН-Пурнефтегаз» открылся первый в России «РН-класс» – профильный класс с углубленным изучением химии, физики и информатики.

Образование