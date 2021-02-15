В Тюмени «фонарная» акция не вызвала интереса.

В Тюмени так называемая «фонарная» акция не вызвала интереса. Поддержать блогера Алексея Навального не вышел почти никто.

Напомним, что в минувшее воскресенье, 14 февраля, сотни фонариков должны были зажечься во дворах не только областной столицы, но и в других регионах. Так недовольные арестом Навального хотели поддержать его.

Однако в Тюмени предпочли праздновать День влюбленных: в честь праздника в городе прошло множество мероприятий. Известно, что всего 10 человек встали у импровизированного сердца из свечей. Их потуги привлечь к себе внимание оказались напрасными.

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