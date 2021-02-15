В Тюмени отправить и получить посылку можно в офисах Сбера. Фото предоставлено "КП".

Теперь в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка отправить и получить посылку можно с помощью сервиса «СберЛогистика. Выдачей посылок занимаются 28 филиалов: 19 в Тюмени, 3 в Тобольске, по одному в Заводоуковске, Ялуторовске, Голышманово, Абатском, Винзилях и Ярково. Отправлением посылок до адресата занимаются 8 филиалов, находящихся в областной столице.

Для клиентов существует два способа доставки – «СберПосылка» или «СберКурьер». В первом случае посылка доставляется от пункта приема до пункта выдачи в среднем за 1 – 3 дня по цене от 230 рублей. Во втором – посылка доставляется курьером по цене от 290 рублей внутри города и от 440 рублей между городами. Сроки доставки и стоимость зависят от пункта назначения. Оформить посылку клиенты могут заранее, воспользовавшись мобильной и веб-версией «Сбербанк Онлайн», а также на сайте компании «СберЛогистика».

Кроме того, в офисах Западно-Сибирского отделения Сбербанка уже установлены 43 постамата для выдачи посылок от частных клиентов, интернет-магазинов и маркетплейсов. Часть постаматов для большего удобства клиентов располагается в зонах круглосуточного обслуживания. В ближайшее время они также начнут работать и на прием посылок. Верификация пользователей, которые будут закладывать отправления, будет проходить с помощью мобильного приложения «Сбербанк Онлайн». Полный список пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистики» можно посмотреть на сайте сервиса.

Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка:

– Помимо финансовых услуг, в офисах банка клиенты могут воспользоваться различными сервисами компаний экосистемы Сбера. Например, оформить страховку, подключить услуги мобильного оператора СберМобайл или подписки онлайн-кинотеатра Okko, отправить посылку и многое другое. Сервис «СберЛогистики» в филиалах банка по достоинству оценили наши клиенты, а именно скорость и качество отправлений, географию сети и демократичные цены.

Мария Зайцева, заместитель генерального директора по коммерции компании «СберЛогистика»:

– Наша компания предоставляет услуги доставки в 26 000 населенных пунктов России. Мы делаем упор на развитие собственной сети пунктов выдачи и постаматов, которые располагаются в отделениях Сбера. На территории Тюменской области наша компания доставляет заказы частных клиентов и заказы из интернет-магазинов. В ближайшее время мы планируем запустить в регионе прием посылок еще в 10 отделениях Сбера, количество постаматов в регионе будет также увеличиваться.

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