Павел Перевалов назначен руководителем Главного управления строительства Тюменской области. Фото: Тюмень - наш дом

Назначен руководитель Главного управления строительства Тюменской области. Им стал Павел Перевалов. Он занял должность с сегодняшнего дня, 15 февраля.

– Глава региона подписал распоряжение о назначении Сергея Шустова заместителем губернатора, осуществляющим контроль и координацию деятельности Главного управления строительства и Управления гостехнадзора Тюменской области, – добавили в оперативном штабе.

Напомним, что ранее Павел Перевалов возглавлял департамент ЖКХ Тюменской области. Последнее место работы – заместитель мэра областного центра. На этой должности он трудился с 2016 года.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что назначили исполняющего обязанности руководителя регионального департамента труда и занятости. До назначения нового начальника ведомства им будет заместитель директора Ольга Филипенко. Прежний директор Надежда Мазуркевич перешла на новую работу – в правительство Москвы.

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