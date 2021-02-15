В Тобольске скончался Почетный гражданин города, ученый Виктор Родин. Фото со странички Максима Афанасьева в Инстаграм.

В Тобольске накануне, 14 февраля, скончался почетный гражданин города ученый Виктор Родин. Об этом сообщил мэр Максим Афанасьев, лично выразив искренние соболезнования родным и близким умершего.

«Удивительный, разносторонний человек сделал очень многое для развития тобольской науки и спорта. Это большая потеря для Тобольска», – так отозвался о Родине глава города.

По информации главы, Виктор Михайлович в разные годы работал председателем спорткомитета, тренером-преподавателем, учителем, а также организатором спортивных соревнований по олимпийским видам спорта городского, областного и международного уровней. С 1994 года он возглавлял Тобольскую биологическую станцию Российской академии наук. Автор и соавтор 10 научных статей и 11 монографий.