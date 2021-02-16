В Ишиме мужчина на санках отвез домой мусорный контейнер. Фото - "ТЭО".

В дежурную часть ишимской полиции поступило сообщение от одной из управляющих компаний города о краже металлического мусорного контейнера. Ущерб составил около трех тысяч рублей.

На место происшествия прибыл участковый. Полицейский установил подозреваемого, им оказался ранее судимый 50-летний житель Ишима.

– Злоумышленник пояснил, что на санках перетащил контейнер к себе домой для использования в бытовых целях. Похищенное имущество изъято и возвращено владельцам, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

Отделом дознания в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.