Из тюменской многоэтажки на улице Республики эвакуировали 30 человек из-за пожара. Фото: c cайта 2ГИС

На улице Республики, 214 в Тюмени накануне, 14 февраля, произошло возгорание в одной из квартир на седьмом этаже. В результате пожара пострадала женщина.

На месте происшествия работали три единицы техники МЧС, девять спасателей и два звена газодымозащитной службы. Всего из дома эвакуировали 30 человек.

– Вызов по этому поводу поступил в 18.07. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя семь минут. После осмотра и оказания помощи 48-летнюю пациентку доставили в областную клиническую больницу № 1. Пострадавшей оказывают необходимую медицинскую помощь, у нее диагностировали ожог дыхательных путей, обожжены два процента тела, – сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Известно, что площадь пожара составила пять квадратных метров. В настоящее время дознаватели выясняют причину произошедшего.