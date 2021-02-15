В Тюмени представят обновленный стиль города. Фото: Тюмень - наш дом

В Тюмени представят обновленный фирменный стиль города. Жителей областного центра приглашают на презентацию и обсуждение, которое состоится в среду, 17 февраля, в 18.00 в «Конторе пароходства».

– Дизайнеры разработали внешний вид уличных указателей, навигаторов, табличек на дома. Создатели презентации подошли к работе научно и обстоятельно, используя мировой опыт. Большую работу они проделали, изучив документы, связанные с историей города, а также провели интервью с сотнями жителей Тюмени, – сообщили в пресс-службе местной администрации.

По словам представителя ведомства, создателям проекта важно было создать бренд, который станет одним из драйверов интереса к городу со стороны инвесторов, российских и международных компаний, а также внутренних и зарубежных туристов.

В администрации добавили, что бренд города – это важная составляющая развития территории, которая позволит сделать ее конкурентоспособной и привлекательной для инвестиций. Кроме того, созданный бренд повысит узнаваемость города как в России, так и за ее пределами.