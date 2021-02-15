«Горячий источник бесплатно»: на улице Федорова в Тюмени из-под земли забил фонтан кипятка

На улице Федорова в Тюмени из-под земли забил фонтан кипятка. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На улице Федорова в Тюмени сегодня, 15 февраля, ночью из-под земли забил фонтан кипятка. Как сообщили очевидцы происшествия, водой, которая поднялась на уровень нескольких этажей, залило проезжую часть.

– Произошел прорыв теплотрассы. К устранению последствий специалисты уже приступили, – сообщили в пресс-службе Урало-Сибирской теплоэнергетической компании.

В организации также добавили, что из-за коммунальной аварии в нескольких домах на улице Николая Федорова пришлось ограничить подачу водоснабжения. Вода должна появиться до полуночи 16 февраля.