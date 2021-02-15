В Тюмени назначили и.о. руководителя регионального департамента труда и занятости

В Тюмени назначили ио руководителя регионального департамента труда и занятости. Фото - Департамент труда и занятости населения Тюменской области.

В Тюмени назначили исполняющего обязанности руководителя регионального департамента труда и занятости. До назначения нового начальника ведомства им будет заместитель директора Ольга Филипенко. Прежний директор Надежда Мазуркевич перешла на новую работу в правительство Москвы.

– Надежда Владиславовна возглавляла Тюменскую службу занятости с 2017 года. За этот период удалось выстроить эффективную систему взаимодействия с работодателями и партнерами, внедрить новые инструменты для развития рынка труда и службы, – сообщили в ведомстве.

Там также отметили, что по результатам оценки качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения, а также имиджевых характеристик органов службы занятости Тюменская область отнесена к регионам-лидерам и занимает топовые позиции в рейтинге субъектов Российской Федерации.