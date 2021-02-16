Погода на 16 февраля в Тюмени: ожидается резкое похолодание

В Тюмени ожидается резкое похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 16 февраля, утро и вечер в Тюмени будут пасмурными, а днем ожидается непродоложительное прояснение. Без осадков.

Температура воздуха ночью будет минус 17 – 19 градусов, днем – минус 14 – 16. Вечером столбики термометров покажут 17 – 18 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 2 метра в секунду.

16 февраля почитается память праведных Симеона-Богоприимца, Анны-пророчицы и Власия Кесарийского. С этого дня в старину начинались починки - подготовка орудия для весеннего сева. По этому поводу люди говорили: «В починки дед встает чуть свет - чинит сбрую летнюю да бороду столетнюю». На Власия часто бывают большие лужи. Но тёплая погода в этот день случается редко, ведь 16 февраля известно власиевскими морозами.