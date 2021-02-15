На Тюмень снова надвигаются морозы. Фото: Вадим Бегун

На Тюмень снова надвигаются морозы. Ночная температура воздуха в один из дней этой недели опустится до 31 градуса ниже нуля.

В областной столице значительно похолодает уже завтра, 16 февраля. В этот день температура наружного воздуха упадет до -16 (ночью -21), будет дуть западный ветер, 4 метра в секунду, с порывами до 8 метров в секунду.

Ветер немного усилится в среду, станет еще морозней (-20). Правда, солнце будет радовать горожан до воскресенья. «Мороз и солнце – день чудесный», – писал когда-то Пушкин. Все эти дни ртуть в градусниках замрет на отметке в 19 градусов ниже нуля. А вот ночные температуры будут немного колебаться (от минус 27 до минус 31).

В воскресенье станет пасмурно, пойдет снег, на улице «потеплеет» до -15 градусов. Следующая неделя начнется со снега и понижения температуры наружного воздуха. По прогнозам тюменских синоптиков, во вторник ожидается -27, ночью – минус 34 градуса.