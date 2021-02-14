Тюменские школьники участвуют в #БольшойГонкеРДШ. Фото - "Тюменская область" в ВК.

Школьники, педагоги и родители из 26 муниципалитетов Тюменской области участвуют в #БольшойГонкеРДШ, которая стартовала сегодня, 14 февраля. Мероприятие продлится неделю.

– Это марафон на сплочение. Чем больше жителей муниципалитета примут участие и выполнят определенные задания, тем больше шансов на победу. У нас заготовлена карта в графическом виде, у каждого муниципалитета есть своя машинка, которая передвигается по полю по мере выполнения заданий. Первой финиширует машинка той территории, от которой примет участие наибольшее количество людей», – рассказал куратор информационно-методического направления РДШ в Тюменской области Владислав Мухин.

По его словам, задания публиковаться будут каждые два дня. Первое уже известно - найти отличия на фотографиях с видами Тюмени. В течение недели школьникам также предстоит рассказать о достопримечательностях своей малой родины, а также о том, что возьмет активист РДШ в поход. Самые активные и сплоченные команды муниципалитетов станут известны 21 февраля.