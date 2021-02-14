В Тюмени устроили аэробик марафон. Фото - Мария Симова.

В Тюмени сегодня, 14 февраля, устроили аэробик марафон. Спортивное мероприятие, в котором приняли участие порядка 70 прохожих, провели ребята из студии танцевального фитнеса «Фиеста».

– Дети давно не выступали, соскучились, праздник всех влюбленных стал отличным поводом снова выйти в свет, порадовать зрителей, родителей своими талантами. И погода сегодня способствовала нам, в безопасных уличных условиях все прошло на ура. При этом номера были так подготовлены, что к ним могли присоединиться все желающие, – рассказала руководитель студии Мария Симова.

Добровольцы провели программу, развлекая гостей праздника конкурсами и загадками. Труд «Фиесты» и волонтеров вознагражден благодарностями, улыбками и отличным настроением прохожих.