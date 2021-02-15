Старт продаж в «Краснолесье» – покупка новостройки в Тюмени по экологичной цене. Фото - СЗ "Звезда".

Специализированный застройщик «Звезда» объявляет о старте продаж квартир в первых домах нового перспективного жилого района «Краснолесье».

«Краснолесье» - это жилой район комфорт-класса, расположенный в экологически благоприятной зоне на западе Тюмени недалеко от эко-парка «Затюменский».

В основе концепции ЖК лежит глубокое понимание бережного отношения к природе и окружающему нас миру, к собственной жизни и здоровью. Это весьма символично в год экологического просвещения в России, когда наше общество стремится к развитию «экологичного интеллекта» будущих поколений. Поэтому «Краснолесье» - это проект об экологии человеческого счастья.

Фото - СЗ "Звезда".

Фото - СЗ "Звезда".

Запланировано 4 очереди строительства. Это 14 десятиэтажных одноподъездных домов в окружении живописного леса. 9 квартир на площадке - из них только 10% студий, много семейных квартир. Такая квартирография – гарантия атмосферы дружелюбия и добрососедства в будущем.

Площадь квартир от 19 до 82 квадратных метров. Эргономика планировок продумана таким образом, чтобы создать максимально удобное пространство для жизни всех членов семьи на достаточном количестве квадратных метров. Высота потолков 2,65 метра, а на последних этажах в квартирах формата хайфлэт – 3 метра. Просторные кухни-гостиные для большой семьи и приема гостей. Два санузла в квартирах от 50 квадратных метров. Предусмотрены варианты планировок со витражными балконами и открытыми террасами.

Пожалуй, самые необычные 1-комнатные квартиры среди новостроек Тюмени – в «Краснолесье». Здесь можно приобрести такую квартиру с собственной просторной террасой площадью более 20 квадратных метров. Обычно таким приятным дополнением могут похвастаться только большие квартиры.

Все квартиры будут сдаваться с отделкой White box – это предчистовая отделка, которая включает ровную стяжку и штукатурку стен, разводку электрики, качественную входную дверь и счетчики на воду и электричество.

С 10 февраля 2021 года открыты продажи в «Краснолесье» - успейте купить новую квартиру по экологичной цене! Заходите на сайт застройщика: https://www.sk-zvezda72.ru/.