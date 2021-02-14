Жители Тюмени заобнимали близких в TikTok. Скриншот из видео пользователя etto_anetka в TikTok.

Жители Тюмени участвуют в челлендже #ОбнимашкиБезОпаски и акции #ВалентинкаНаСтекле в TikTok. Таким образом, горожане выполняют интернет-задание в рамках онлайн-челленджа «Добрый февраль», которое подготовило Российское движение школьников ко Дню святого Валентина.

– Сегодня двойной праздник для нашей организации. Одновременно в этот день отмечаются Международный день книгодарения и День всех влюбленных. День святого Валентина давно закрепился, особенно за подростковой аудиторией. Им интересно поучаствовать в акциях, приуроченных к этому яркому празднику, – отметил куратор информационно-медийного направления Российского движения школьников в Тюменской области Владислав Мухин.

Отметим, что суть челленджа #ОбнимашкиБезОпаски – обнять своих близких или домочадцев. Для напоминания о правилах безопасности в связи с коронавирусной инфекцией участники акции надевают защитные маски. К роликам необходимо подписать хэештеги #РДШ и #ОбнимашкиБезОпаски.