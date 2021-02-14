Где поставить вакцину от коронавируса в Тюмени

Меры защиты в условиях пандемии Фото: Виктория Стеблова

В Тюменскую область, по данным на начало февраля, поступило более 37 тысяч доз вакцины от коронавируса. Одна из самых популярных услуг в медицинских организациях региона – прививка от covid-19. Но не каждый житель знает, как записаться и где делают такую прививку.

В пресс-службе регионального департамента здравоохранения объяснили, что вакцинация от коронавируса проводится в поликлиниках по всей Тюменской области. Записаться на процедуру можно тремя способами: на федеральном портале госуслуг, по номеру горячей линии 122 или через поликлинику, к которой вы прикреплены.

При записи через портал госуслуг сразу в списке высвечивается ваша поликлиника. Если сервис показывает ошибку, это значит, что ближайшая запись в медорганизации уже заполнена. В такой ситуации можно воспользоваться двумя другими способами записи. Население Тюменского района делает прививку в филиале поликлиники по адресу: город Тюмень, улица Авторемонтная, 2.