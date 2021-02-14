В Тюмени запущен флешмоб в честь юбилея города

Вид на Тюмень с высоты Фото: Виктория Стеблова

Тюмень отпразднует свой 435-й день рождения в 2021 году. В честь юбилея ДК «Орфей» запустил флешмоб «Покажи свою Тюмень». Для участия тюменцам нужно всего лишь снять фото и видео, посвященное любимым уголкам города.

Организаторы рассказали «Вслух.ру», что любимыми местами в городе может быть абсолютно любая локация – как известные большинству горожан, так и свои любимые (к примеру, двор, место в парке, реки или озера). Ограничений по количеству фотографий или видео нет. В официальном паблике (https://vk.com/dkorfei) уже начали публиковать видео по пятницам.

Участвовать в онлайн-мероприятии могут люди любого возраста. Работы принимают на электронную почту orfei-mms@yandex.ru. Также по случаю юбилея столицы региона «Орфей» готовит онлайн-конкурсы для тюменцев, которые продлятся до сентября. Анонсы о них будут появляться позднее.

Сам «Орфей» нынче тоже отпразднует юбилей. Дом культуры был образован при профкоме объединения «Союзтюменьводстрой» в 1981 года. В 1991 году его передали поселковому совету поселка Мелиораторов. Празднование юбилея ДК планируется провести в мае, приурочив его к ежегодному отчетному концерту.

Напоминаем, что День города Тюмени отмечается в последнюю субботу июля.