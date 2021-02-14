В тюменском театре молодежь посмотрела перформанс «КонтемпРомансы». Фото - "Космос | Молодежный театральный центр" в ВК.

В тюменском молодежном театре «Космос» показали перформанс «КонтемпРомансы». Зрители погрузились в танцевальное романтическое путешествие и прочувствовали двух влюбленных людей. Мероприятие стартовало в 18.00.

Постановкой танца для «Мастерской современного танца» занималась Александра Балецкая. Отметим, что зрители соблюдают все меры безопасности: следят за социальной дистанцией, имеют при себе маски и обрабатывают руки. Организаторы позаботились о безопасной рассадке. Кстати, спектакль показывают дважды – в 18.00 и 20.00.