В лагере «Алые паруса» под Тюменью собрались юные патриоты. Фото - "Алые паруса".

В лагере «Алые паруса» под Тюменью собрались юные патриоты. Ребята в возрасте от 11 до 17 лет узнают об известных соотечественниках и героях Великой Отечественной войны в рамках Российского движения школьников «Тюменский форпост».

Молодежь поучаствует в военно-патриотических играх, эстафетах и квестах. Сегодня здесь прошли два значимых события: представление краеведческих проектов в рамках проекта «Я познаю Россию» и акция, посвященная Дню книгодарения.

– Каждая смена посвящена определенному аспекту патриотического воспитания. В связи с тем, что столица региона планирует получить звание «Тюмень тыловая», в этом году и акцент мероприятий сделали на этом вопросе. Дети узнают, как жители помогали фронту, какие заводы во время Великой Отечественной войны были перенесены в Тюмень. Сами ребята делятся историями своих родных, речь идет не только о фронтовых подвигах, но и о тяжелой жизни в тылу, – рассказала заместитель директора по воспитательной работе ДООЦ «Алые паруса» Елена Григорьева.