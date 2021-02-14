В День Влюбленных тюменцы услышали прозу о высоком чувстве. Фото - Музейный комплекс имени И.Я.Словцова.

В тюменском Музейном комплексе имени И. Я. Словцова прошел поэтический вечер «О любви и не только…» Местные жители услышали стихи и прозу о любви.

– Сначала мы планировали не более сорока зрителей, но мероприятие вызвало ажиотаж, зарегистрировалось много желающих, поэтому мы сменили локацию и пригласили всех – более 70 человек. Приходили в основном влюбленные парочки, – рассказал специалист комплекса Иван Крутько.

Артисты молодежного театра прочитали стихи Роберта Рождественского «Приходить к тебе, чтоб снова...», «Всё начинается с любви» и другие. Услышали зрители и отрывок из поэмы Владимира Маяковского «До твоего прихода», стихи Веры Полозковой и многие другие.