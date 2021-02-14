Тюменские студенты провели викторину в честь Дня всех влюбленных

Все вопросы викторины были связаны с Днем Святого Валентина. Фото: Студенческий Совет Тюменской области

Студенческий центр Тюменской области провел викторину, посвященную Дню всех влюбленных сегодня, 14 февраля. Организаторы разыграли три набора анимированных стикеров соцсети «ВКонтакте», а также сертификаты на игровое время от кибер-клуба PRIME.

Председатель Студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева рассказала, что в супер-викторине приняли участие 15 человек. Ребят поделили на несколько команд, чтобы ни работали в группах. Команда-победитель получила главный приз – игровое время от кибер-клуба PRIME.

– Все вопросы были связаны с Днем Святого Валентина. Например, мы спрашивали ребят: День Святого Валентина проходил на фестивале Луперкалий. А где проводился этот фестиваль? Правильный ответ: Древний Рим. Или как звали римского императора, приказавшего казнить Святого Валентина? Правильный ответ: Клавдий второй. Наверное, самый простой вопрос: какой римский бог является одним из символов Дня Святого Валентина? Это Купидон, – привела примеры Екатерина Козеева.

Команда-победитель получила главный приз – игровое время от кибер-клуба PRIME. Фото: Студенческий Совет Тюменской области

Часть викторины проходила в ВК, в официальной группе Студсовета Тюменской области, под постом о викторине нужно было оставить оригинальный комментарий о празднике – о Дне всех влюбленных. Самые креативные авторы получили стикерпаки.