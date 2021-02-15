Погода на 15 февраля в Тюмени: резкое похолодание

В Тюмени ожидается резкое похолодание. Фото: Вадим Бегун

Сегодня, 15 февраля, в Тюмени тучи, царившие в небе весь день, к вечеру уберутся восвояси. Утром продолжится ночной мелкий снег, но ближе к полудню он должен закончиться.

Температура воздуха ночью будет минус 5 – 7 градусов, днем – минус 9 – 10. Вечером столбики термометров покажут 12 – 14 градусов ниже нуля. В течение дня будет дуть западный ветер со скоростью 1 – 5 метров в секунду.

15 февраля отмечается праздник Сретения Господня. Какая погода на Сретенье - такой и весна будет. Если на Сретенье дорогу переметает - весна будет поздней и холодной. Если тепло на Сретенье - весна будет ранней и теплой. "Если в этот день снежок - весной будет дожжок", то есть весна будет затяжной и дождливой. Предсказать погоду могла и курица: если напьется у порога воды - весна будет теплой и ранней.