Тюменцам рассказали, как с помощью цветов и фруктов выгнать домашних паразитов

Лимон против тараканов Фото: Виктория Стеблова

Нельзя назвать насекомых желанными гостями в доме человека. В Тюмени тараканы стали редким видом незваных посетителей жилищ. В тюменском Центре гигиены и эпидемиологии рассказали изданию «Тюменская область сегодня», как уберечь квартиру от паразитов без применения химических средств.

Комнатные растения или некоторые фрукты смогут стать одним из защитников от появления нежданных насекомых

– Герань и лимон отпугивают тараканов, – напомнили специалисты.

Отмечено, что запахи этих цветов и фруктов сильно не нравятся прусакам. Тюменцы, которые выращивают герань, реже обзаводятся усатыми непрошеными жильцами.

– Кто имеет привычку класть на стол на кухне нарезанный лимон, тоже не страдает от тараканов, – подчеркнули эксперты.

Помимо этого, нужно помнить и о других мерах борьбы и профилактики с паразитами – это правильно подобранные препараты и порядок в доме.

Для изгнания нежелательных соседей рекомендуется применять знакомые и испытанные жителями Тюмени препараты в форме аэрозолей или гелей. В этом деле гораздо эффективнее аэрозоли, так как к гелям тараканы могут привыкать.

– Отдавайте предпочтение современным инсектицидам с борной кислотой, – уточнили в Центре гигиены и эпидемиологии.