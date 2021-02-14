Александр Моор поделился рецептом семейного счастья. Фото: Личная страница губернатора Тюменской области Александра Моора в соцсети

Александр Моор поделился, в чем секрет семейного счастья. Губернатор Тюменской области рассказал истории любви Людмилы Александровны и Владимира Егоровича Вальковских. Они прожили вместе 61 год. По словам пожилой пары, самое важное – уважать друг друга, уметь договариваться и подставить плечо, когда это нужно.

– Как женатый человек, я полностью согласен. Они встретились в далеком 1959-м на танцах в Червишево, где жила Людмила. Владимир родом из соседнего Онохино, в то время недавно вернулся из армии. Оба хорошо танцевали и сразу понравились друг другу. Через год, в морозный январский день, сыграли свадьбу, – рассказал глава региона.

Губернатор пожелал всем, кто сегодня рядом с любимым человеком, пронести счастливые отношения через десятилетия, а тем, кто еще не встретил вторую половину, обязательно найти свою любовь.