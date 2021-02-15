В тюменском селе гости побили хозяина дома деревянным штакетником. Фото: Ольга Крыльцова

В отдел полиции села Исетское поступило сообщение о причинении вреда здоровью местному жителю 30 лет. Участковый задержал подозреваемых.

Вечером домой к заявителю пришли два жителя районного центра. Они хотели выяснить отношения с приятелем, который был в гостях у потерпевшего. На улицу к неожиданным гостям вышел хозяин дома. Между пьяными мужчинами завязалась ссора.

– Один из подозреваемых схватил лежавший на земле деревянный штакетник и ударил своего оппонента по голове. Второй фигурант нанес мужчине удар рукой. Услышав крик, из дома выбежали жена и гости, они вызвали скорую помощь, – рассказали в пресс-службе Управления МВД по Тюменской области.

В отношении раннее судимых 32-летнего и 18-летнего местных жителей отделением дознания возбуждены уголовные дела «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальное наказание, согласно статье, – лишение свободы на срок до двух лет. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.