Тюменская область взлетела в «индексе любви» сразу на 29 позиций. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Тюменская область вошла в топ-20 регионов с самым высоким «индексом любви». Это стало известно по результатам исследования Brand Analytics. В этом году регион поднялся сразу на 29 позиций. В тройке лидеров оказались Крым (6,7), Ямало-Ненецкий автономный округ (6,5) и Чувашия (6,1).

– Несмотря на то что 2020 год выдался очень непростым, индекс любви в стране остался на прежнем уровне – 4,7. Среди 813 тысяч сообщений, которые были проанализированы в рамках исследования, 82,4% было о любви и только 17,6% носили негативный характер, – отметили в компании.

Для определения индекса были выявлены русскоязычные упоминания любви и ненависти от первого лица в настоящем времени. Оценивались позитивные и негативные эмоции среди публичных постов и комментариев, оставленных российскими пользователями в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», Instagram, Youtube, TikTok, Facebook, Twitter, LiveJournal, а также на форумах и в блогах. Из анализа исключили репосты и рекламные публикации.