В Тюмени участников областного первенства по спортивному туризму поздравили с Днем всех влюбленных. Фото - Спортивный туризм - "Авангард" в ВК.

На турбазе «Авангард» с Днем всех влюбленных поздравили участников областного первенства по спортивному туризму «Пурга-2021». Соревнования проводились в нескольких возрастных группах – от 10 до 18 лет и старше.

– Сегодня был заключительный день соревнований. Мы вручили всем валентинки, и ребята рассказали о том, что любят спортивный туризм. Было более ста участников, – рассказали организаторы.

Спортивные мероприятия проводились при поддержке регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования. Число болельщиков ограничили из-за профилактики коронавируса. Помимо участников, с праздником поздравили руководителей команд и судей.