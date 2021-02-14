Издательство "МИФ" устроило настоящую ярмарку в Тюмени

Книги Фото: Виктория Стеблова

На гаражную распродажу МИФа приглашают всех тюменцев и гостей города. Ярмарка откроет свои двери для всех желающих на базе мультицентра «Контора пароходства» на улице 25-го Октября, 23А строение 1.

Открытие ярмарки состоялось 13 февраля. А закончится уже сегодня, 14 февраля. Тюменцы смогут приобрести новые книги со скидкой с 11:00 до 20:00. Под распродажу попали и книги о любви в честь Дня всех влюбленных.

Для всех любителей искусства, посетивших ярмарку со своими детьми, будут организованы мастер-классы для детей. Ребята в возрасте от 6 лет узнают о том, как ухаживать за растением.

На мастер-классе «Однажды в сказке», который состоялся в 11:30, детей научат сочинять истории и сказки. Принимать участие могут ребята от 7 лет.

Организаторы ярмарки позаботились о том, чтобы интересно было гостям любого возраста. Вход на мероприятие свободный.