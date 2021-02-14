Поклоники литературы отправились на необычное мероприятие в Голышманово

Полка с книгами Фото: Виктория Стеблова

Сотрудники центральной библиотеки Голышманово запустили акцию «Свидание вслепую с книгой», в которой приняли участие около 100 читателей. Необычное мероприятие продлится до середины марты. Оксана Тихонова, библиотекарь отдела обслуживания по работе с юношеством и молодежью учреждения, поделилась с корреспондентом «Тюменской линии» подробностями мероприятия.

- Мы заворачиваем книги в одинаковую непрозрачную бумагу и прикрепляем краткую аннотацию без указания автора и названия. Читатели выбирают экземпляр, полагаясь на свою интуицию, - пояснила библиотекарь.

Библиотекарь подчеркнула, что акция проходит в третий раз и пользуется спросом у гостей библиотеки. На обложку книг прикрепляют забавные подписи, к примеру, роман "Сто лет одиночества" Габриэля Гарсиа Маркеса представляют как "Книга - образец того, как писателю лень придумывать имена своим героям. А еще там девушка землю ела".

На этот раз хранители книг решили намекнуть читателям, что под оберткой. Оксана Тихонова призналась, что в 2021 году на стеллажи были выложены 50 книг, которые уже разобрали, поэтому на подходе еще 50 изданий. В Голышманово подобным образом прячут новые поступления книг, чтобы читатели не ориентировались только на яркую обложку, броское название и раскрученное имя, а знакомились с новыми авторами и литературными направлениями.