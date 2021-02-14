На День влюбленных в Тюмени прошла необычная акция «Звучит любовь»

Фото: Тюменская область сегодня

День всех влюбленных подарил тюменцам отличную погоду. Это стало прекрасным поводом провести выходной на свежем воздухе под ритм музыки и романтичных стихотворных рифм. На Площади 400-летия состоялся настоящий праздничный концерт: тюменские исполнители пели песни и читали стихи. Режиссер массовых праздников управления по организации проведения областных мероприятий Сергей Аристов рассказал изданию «Тюменская область сегодня» подробно о прошедшем дне.

Подготовка к праздничному мероприятию проходила в течении недели. На предложение принять участие откликнулись многие авторы.

- Все творческие личности чутко отреагировали на призыв поделиться радостью накануне весны. Сегодня, 14 февраля, концертно-театральное объединение организовало акцию «Звучит любовь», чтобы подарить позитив, любовь, напомнить людям о чувствах друг к другу, ко вторым половинкам, - поделился Сергей Аристов.

Мужчина напомнил, что один из главных видов любви - чувства к родине.

- Слава богу, погода радует. Поэтому в преддверии весны мы решили провести стихотворно-музыкальное мероприятие и посвятить его любви в широком смысле слова. Ведь это именно то чувство, которое всецело движет многими людьми и всем миром, -рассказал Сергей.

Зрители и слушатели по достоинству оценили творчество тюменских авторов-исполнителей.

- Звучат стихи и песни. Сегодня здесь также поет один из любимых исполнителей горожан Сергей Дьяконов-Дьяченков, автор песни «По берегам Туры», - подчеркнули организаторы.

Деятели творчества отметили, что пандемия плавно отступает. Поэтому одна из главных целей творческого мероприятия стало подарить тюменцам маленький праздник.

- Человечество завершает один из сложных этапов и с радостью воспринимает музыку и стихи. Мы хотим затронуть нотки добра в душе каждого человека, подарить летящую легкую эмоцию всему городу, - пояснил Аристов.

Основными зрителями стали гуляющие в выходной день мамы с малышами, дети, старики и молодежь. Гости мероприятия поделились, что творческая акция любви стала отличным дополнение к хорошему настроению выходного дня.