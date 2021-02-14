Управляющий банком поделился, что нужно для увеличения реальных доходов тюменцев

Денежные средства

Жителям Тюмени рассказали почему произошло падение реальных доходов в ушедшем году. Александра Хорошева, управляющий одного из тюменских банков, объяснил в чем причина случившегося. По его словам причина заключается в снижении номинальных доходов (а в некоторых случаях полная потеря дохода), также рост безработицы и выросшая кредитная нагрузка. Существенное влияние оказала пандемия covid-19.

Управляющий банка рассказал, при каких условиях возможен рост реальных доходов. Мужчина подчеркнул, что это комплексный вопрос, связанный с увеличением производительности труда и развитием предпринимательства.

– Говоря о росте реальных доходов в краткосрочной перспективе, первое, что приходит на ум – это, конечно, антикризисные административные меры. Самое быстрое – это оставить доходы граждан гражданам, то есть пересмотреть налоговую нагрузку особенно для тех, кто имеет относительно небольшой уровень дохода, снизив налоговое бремя хотя бы для самых низкооплачиваемых категорий населения, – объяснил эксперт.

Индексация зарплат с применением индекса розничных цен могла бы стать еще одним действенным экономическим методом. Если учесть, что индексация во многих компаниях не проводилась несколько лет.

– Очевидно, что без существенного роста ВВП естественный рост номинальных и реальных доходов граждан просто невозможен, - подчеркнул Александр Хорошев.

В 2020 году существенно увеличилось число обращений в местные службы занятости. Больше всего безработных было весной и летом — с апреля по июль 2020 года, а в августе число тюменцев, оставшихся без работы, начало снижаться.

Если сравнивать уровень регистрируемой безработицы в 2021 году, то он снизился в 1,8 раз в сравнении с самым высоким значением прошлого года . По данным регионального департамента труда и занятости населения, показатель безработицы ниже, чем в целом по РФ и УрФО.