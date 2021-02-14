Одинокие тюменцы смогли найти пару благодаря добрым делам

Фото: Молодая гвардия

В преддверии 14 февраля в Тюмени прошла необычная акция для тех, кто хочет найти друга или подругу. У всех участников была прекрасная возможность познакомиться друг с другом не просто для общения, а найти настоящего товарища для совершения доброго дела. Акцию организовали активисты «Молодой гвардии» в ТРЦ "Кристалл".

Для желающих принять участие в мероприятии был подготовлен импровизированный стенд, поделенный на две части. Тюменцы писали о добрых делах на стикерах и крепили их в указанное место. «Покормить собаку» или « приютить бездомного кота» - именно по таким желаниям можно было найти «своего человека».

Для участия в акции, желающим нужно было пройти экспресс-регистрацию, в которой они указывали имя и средство для связи. Организаторы мероприятия выдавали участникам карточки с индивидуальным номером, который соответствовал очереди в таблице регистрации. На стикере тюменцы могли написать свой возраст и доброе дело, которое хотят выполнить с человеком. Бирюзовые открытки предназначались мужчинам, розовые - женщинам.

Некоторые участники выбрали уже существующие карточки с доски, не придумав свои желания. Организаторы связывались с человеком и приглашали его к стене знакомств.

Активисты, придумавшие акцию, смогли "создать" 12 пар для добрых дел. Например, девушка по имени Алена выбрала карточку «Покормить бездомного человека» и познакомилась с автором открытки, Тимуром.

Всех участников мероприятия пригласили на конкурс от «Молодой Гвардии». Добровольцы должны выполнить доброе дело с карточки, сфотографироваться в процессе и с результатом и выложить фото в Instagram с отметкой @mger72. После праздника добрых дел, 18 февраля, организаторы выберут пару с лучшим добрым делом и вручат победителям подарки.

— Сегодня 14 февраля — это день цветов, открыток с сердцами и ужинов на двоих. В этот день проверяют чувства на прочность, делают предложения руки и сердца, и для кого-то он действительно становится незабываемым. Но многие по каким-то причинам проведут этот день в одиночестве. Мы понимаем, что найти человека для отношений за один день тяжело, поэтому предложили тюменцам встретить друга или подругу для полезного времяпрепровождения. Хотя известно, что общие дела сближают, поэтому из совместного доброго дела может получиться что-то большее, — поделился руководитель ТРО ВОО «Молодая Гвардия»Владимир Сбитнев.

Также мероприятие было проведено и для влюбленных пар. Во время интерактива «Приятный звонок» тюменцам было необходимо позвонить второй половинке, признаться в своих чувствах и пригласить на совместное доброе дело. Человек, которому должен позвонить участник акции, определялся с помощью вытягивания карточки из лототрона. Среди вариантов, кому мог бы позвонить участник - «Человек, рядом с которым ты смеешься», «Тот, кому ты любишь дарить подарки» и так далее. Чаще всего, человеком, которому был адресован звонок, становились мамы тюменцев, а на втором месте по популярности были «вторые половинки».