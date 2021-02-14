Романтическую обстановку создали в ТРЦ «Тюмень Сити Молл»

Фото: Тюменская область сегодня

По-настоящему романтичная атмосфера царит сегодня я в ТРЦ «Тюмень Сити Молл». На территории центра установили специальную локацию, где можно не только красиво признаться в любви, но и сделать памятное фото или видео. Во второй половине дня в ТРЦ пройдет розыгрыш романтического ужина на двоих и билетов в кино.

Фотозона находится на первом этаже у фонтана. Она подсвечивается эффектным двухцветным освещением. Помимо этого, организаторы установили специальные подставки под телефон, чтобы сделать качественное селфи.

Рядом с фотозоной расположена почта для всех влюбленных, где можно написать записку с признанием человеку, который вам небезразличен, отметив его аккаунт в Instagram. Insta-Амур доставит ваше послание.

Фото: Тюменская область сегодня

Анна и Марат отмечают День влюбленных свиданием в кинотеатре.

– Мы, конечно, сами как подарки, но они все-таки будут. Попозже, – рассказали корреспонденту издания «Тюменская область сегодня» молодые люди о своих планах на день.

Другая влюбленная пара – Александра и Сергей. Они празднуют этот день прогулкой в ближайший торгово-развлекательный центр. Здесь они точно найдут подарки друг для друга.

Родители с детьми также оценили фотолокацию и сделали памятные фотоснимки.