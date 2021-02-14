Оригинальные открытки создали в театральном центре «Космос»

Влюбленное настроение Фото: Виктория Стеблова

Тюменский дизайнер совместно с театральным центром «Космос» создали серию открыток ко Дню всех влюбленных.

Каждый горожанин может приобрести необычные открыточки в самом центре, который расположен на улице Республики, 165а.

Креативный подарок оставит след в памяти любого человека. Такая открытка – прекрасный способ порадовать любимого человека или наконец-то признаться в чувствах.

Самое главное – эта серия ограничена. Приобрести открытки тюменцы могут на стойке администрации с 12 по 14 февраля. График работы МТЦ «Космос»: с 10.00 до 22.00.