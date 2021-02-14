Для тюменцев раскрывают романтические тайны императорского дома

Фото: "Тюменская линия"

В историческом парке «Россия — моя история» подготовили обзорную экскурсию "Романтические истории императорского дома". Экскурсия была разработана к 14 февраля в 2019 году. Более 150 тюменцев посетили ее и оставили свой отзыв.

Елена Платонова, экскурсовод и методист парка, рассказала о ней более подробно.

- Экскурсия пользуется популярностью среди школьников старших классов и студентов. Многие, кто уже был у нас, рассказывают об этом своим друзьям и знакомым. Все посетители остаются довольны, говорят слова благодарности за интересную и познавательную экскурсию. Всех желающих ждет увлекательный рассказ о прекрасных дамах сердца императоров, о красивых и трагичных историях их любви. Особо всех трогает запоминающаяся история Александра I и его супруги. Не остаются без внимания необычные факты о первых, сосланных в Сибирь, царских невестах, о "золушке" на российском троне, тайной любви Елизаветы Петровны, - подчеркнула Елена.

В ходе мероприятия гостям музея предложат мастер-классы по правилам бального этикета, языку веера. Участники окунутся в историю и смогут научатся правильно приглашать даму на танец, использовать секретный код для общения между дамами и кавалерами.

Также по словам экскурсовода во время экскурсии много внимания уделяется особенностям той эпохи.

- Всех впечатляет рассказ про супругу императора Николая I, которая очень любила балы, но супруг был ревнивым мужчиной и тщательно проверял бальную книжку жены. По правилам дама должна была в эту книжку записывать тех кавалеров, с кем она будет танцевать. Не допускалось приглашать даму слишком часто, более трех раз подряд танцевать с одним и тем же кавалером было недопустимо, - заметила девушка.

Цель мероприятия - популяризация семейных ценностей. В ходе экскурсии расскажут о семейных праздниках, о том, что супруги должны весь путь пройти вместе, даже если наступают сложные времена.

- Я провожу параллели с нашим временем, делаю акцент на то, что семья — это важно. Привожу в пример слова императора Александра III: крепкая семья — основа крепкого государства. В наше время правительство тоже делает на этом акцент, помогает семьям, поддерживает рождаемость. Говорю о том, что нужно проводить время в кругу семьи, заниматься любимыми занятиями. В императорских семьях, несмотря на то, что император был занят, всегда было место семейным традициям и занятиям, кто-то устраивал домашние спектакли, кто-то костюмированные маскарады, - объяснила работник музея.

Для участия в экскурсии "Романтические истории императорского дома" необходимо подать заявку. Посетить ее можно в любой день, экскурсия проводится как для одного человека, так и для семейной или туристической группы. Экскурсия длится 60 минут, стоимость составляет 700 рублей за человека. Подробности и запись по телефону +7-3452-68-11-11.