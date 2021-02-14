Жители Тюмени смогли подарить друг другу анонимное поздравление с Днем всех влюбленных

Валентинки для влюбленных Фото: Виктория Стеблова

У тюменцев появилась возможность креативно поздравить любимых с 14 февраля. Мультицентр «Контора пароходства» установили ящик, в который все желающие жители города смогли бросить валентинку и написать на ней ник Instagram-аккаунта любимого человека, которому предназначено поздравление. Вторая половинка получит сообщение 14 февраля в direct с приглашением забрать оставленную валентинку лично.

Сделать приятное для возлюбленных или признаться в чувствах можно было инкогнито. Создать интригу, а потом раскрыть все карты можно посредством анонимной открытки.

Бросить поздравление в ящик и порадовать любимого можно с 10 до 22 часов 13 февраля в «Конторе пароходства» на стойке администратора.