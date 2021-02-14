Афиша мероприятий на 14 февраля 2021 года в Тюмени

День всех влюбленных Фото: Виктория Стеблова

Настал самый романтичный праздник года. Выразить свои чувства можно самым верным способом - отправить валентинку.

Сделать это можно в мультицентре «Контора пароходства» по адресу улица 25-го Октября, 23а. Там вас ожидает специальный ящик, куда кладут валентинки и указывают Instagram аккаунт того человека, кому ее хотят направить. Ваш любимый человек получит сообщение из валентинки прямо в директ, можно прийти и забрать валентинку лично.

Настало время рассказать, как провести самое влюбленное воскресенье в Тюмени.

Куда сходить всей семьей

В этот день по всей Тюмени проходит масса активностей. Так, с 14.00 до 15.00 состоится мастер-класс в группе «Пионера». А около главного корпуса по адресу улица Челюскинцев, 46 состоится раздача праздничных валентинок.

Оранжевые валентинки «МЫ ВМЕСТЕ» можно сделать в «Семье». Развлекательные мероприятия пройдут на улице в 11.30 и 16.00 в здании. А в корпусе по улице Амурской, 150 в «Лавке добра» - в 14.00.

Поэтический вечер «О любви и не только…» состоится в 17.00 в амфитеатре музейного комплекса имени Ивана Словцова. Гостей ждет исполнение стихов о любви поэтов серебряного века, проза и поэзия прошлого века в музыкальном сопровождении.

Исторический парк «Россия - моя история» поведает своим гостям увлекательный рассказ о прекрасных дамах сердца монархов, красивых и трагичных историях их любви. Прекрасную историю вам расскажут на тематической экскурсии «Романтические истории императорского дома» (12+).

Всех влюбленных в книжное искусство порадует крупная двухдневная книжная ярмарка от издательства «Миф». Свои двери она откроет полдень в мультицентре «Контора пароходства» .

В 18.00 в областном центре масштабная любовная театральная программа. Молодежный театральный центр «Космос» покажет перформанс «КонтемпРомансы» о любви, по любви и из-за нее. Это танцевальное романтическое путешествие в чувственность и откровенность двух людей.

Только в этот необычный день, в молодежном театральном центре «Космос» можно купить и подарить необычный и памятный подарок для своих избранников. Серия открыток к Дню всех влюбленных, разработанных тюменским дизайнером, удивит каждого.

Для влюбленных пар

Выходной праздничный день - отличный повод устроить свидание в кино. Кинотеатр «Киномакс» на улице Дмитрия Менделеева, 1 предлагает скидку 15% на сеансы 14 февраля.

Для более активной романтичной встречи подойдет каток «Звездный полюс» у ТРЦ «Тюмень Сити Молл». Команда «Звездного полюса» подготовила акцию «Свидание на катке»: два билета по цене одного. Там же будет фотозона для признаний в любви с розыгрышем романтического ужина на двоих и билетов в кино.

В ТРЦ «Кристалл» вы сможете почувствовать себя в роли настоящих молодожен. Влюбленные смогут символически «расписаться» и «узаконить отношения». На память останутся шуточный сертификат о браке, а также нешуточные памятные призы.

С 10.00 до 16.00 на лыжной базе «ДЮСШ №2» на улице Барнаульской, 17 пройдет мероприятие для спортивных, влюбленных пар. Такое свидание уж точно останется в памяти на долгие годы. В рамках программы вы сможете покататься на лыжах, санках, поучаствовать в семейных стартах и так далее.

Еще один лыжный парный забег для спортивных пар с розыгрышами призов в аналогичное время 10.00 состоится на турбазе «Авангард» на улице Веселой, 2. Там участников первенства поздравят с Днем влюбленных еще и праздничными валентинками.

Во второй половине дня, в 15.00, молодежный театр «Ангажемент» имени Загоруйко представит спектакль «Светлые души» по рассказам Шукшина, проникнутым любовью к простому человеку.

Вкусные свидания не заставят себя ждать: кафе и рестораны готовят скидки и розыгрыши призов. В ресторане «Максимилианс» разыгрывается романтический ужин на двоих, а ресторан «Отпуск» подарит ужин для двоих на доставку.

Никуда не пойду: проводим день в онлайне

Онлайн-спецзадание специально для тюменцев, посвященное Дню святого Валентина на онлайн-челлендже «Добрый февраль». Нужно записать мини-историю о себе, своей семье и выложить ее в соцсетях.

Также в День святого Валентина приглашают к участию в «TikTok» челлендже # ОбнимашкиБезОпаски и акции # ВалентинкаНаСтекле ребята из «Российского движения школьников» (РШД). Также в планах «Большая гонка РДШ» - творческое онлайн-ралли между муниципалитетами региона. Помимо этого в онлайн просторах пройдет мероприятие от проекта «Я познаю Россию. Прогулки по стране». Это новый образовательный курс, где участники узнают о том, как собрать команду. Главным выигрышем станет путешествие по России. Еще один вариант онлайн-активности - конкурс от медиашколы РДШ по Дню книгодарения «Люблю книгу». Нужно будет красиво упаковать книгу, подарить ее другу, весь этот процесс заснять на видео и выложить на личную страницу в соцсети «ВКонтакте» или «Инстаграм» с хэштегами # РДШ .

Где можно познакомиться одиноким сердцам

Если у вас еще нет второй половинки, то непременно нужно отправляться в ТРЦ «Кристалл» к 16.00. Мероприятие под названием «Пара на дело» поможет вам найти человека по душе. На необычной акции одинокие тюменцы анонимно могут найти себе друга или подругу.

Участники встречи оставят данные для связи организаторам и получат открытку в ответ. Знакомиться будут с учетом пола отправителя и получателя открытки.

Горожанам необходимо написать о добром деле, которое они хотят сделать. Все открытки прикрепят на конструкцию, которая разделена на два блока «ищу друга» и «ищу подругу» по принципу «доски знакомств». За час тюменцы смогут подойти к баннеру и подобрать понравившуюся открытку, затем познакомиться с человеком.