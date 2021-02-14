Тюменцы могут пожаловаться на магазины, продающие некачественную парфюмерию

Парфюмерно-косметическая продукция Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области открыта горячая линия по качеству и безопасности парфюмерно-косметической продукции. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Тюменской области дадут бесплатную консультацию по существующим требованиям к парфюмерно-косметической продукции, расскажут, на что обязательно стоит обратить внимание при выборе товаров, и как вернуть некачественную покупку.

С 1 октября 2020 года была введена обязательная цифровая маркировка парфюмерной продукции. Это специальный QR-код, который наносится на упаковку. Любой потребитель, у которого на смартфоне установлено приложение «Честный ЗНАК», может отсканировать код и узнать всю информацию о товаре. Это же гарантия качественного товара.

Горячая линия будет работать до 19 февраля. Все желающие могут обратиться по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43.