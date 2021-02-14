Нужно ли платить за газ тюменцам, если они им не пользуются

Газ в домах Фото: Виктория Стеблова

В Тюменской области многие частные и многоквартирные дома газифицированы. В пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Север» объяснили, нужно ли собственнику жилья платить за газ, если он им не пользуется.

Специалисты утверждают, что оплата за поставленный газ начисляется на основании показаний счетчика, которые нужно передавать в ресурсоснабжающую организацию до 20 числа каждого месяца.

Если показания не были переданы вовремя или в квартире отсутствует счетчик учета, то сумма платежа начисляется в соответствии с нормативами. Не стоит забывать, что при этом учитывается количество собственников жилого помещения.

Если владелец не проживает в доме и не намерен пользоваться природным газом в качестве отопления дома для готовки еды или подогрева холодной воды, он должен расторгнуть договор с ресурсоснабжающей организацией. Лишь после расторжения договора перестанет начисляться плата, не будет образовываться задолженность и абонента не будет беспокоить служба автодозвона по оплате за газ.