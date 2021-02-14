Новый для науки вид грибов обнаружен в окрестностях Тобольска

Новый вид грибов для науки Фото: Виктория Стеблова

В ходе шестилетних исследований состояния лесных экосистем в районе строительства комбината тобольские ученные впервые описали совершенно новый для науки вид грибов – крепидот тобольский (Crepidotus tobolensis).

Крепидот (лат. Crepidotus), или крепидотус, – род грибов семейства крепидотовых (лат. Crepidotaceae). В наши дни известно описание около 200 видов крепидотов, широко распространенных во всех регионах мира. В нашей стране лишь около 10 видов.

Ведущий научный сотрудник группы экологии живых организмов Тобольской комплексной научной станции Ольга Капитонова сообщила, что среди других интересных находок, обнаруженных в районе исследований, есть необычные виды грибов, которые являются новыми для территории России, – Crepidotus brunneoroseus и Tarzetta spurcata.

Восемь видов грибов, изученных на данной территории, относятся к числу охраняемых, включенных в национальную и региональную Красные книги, еще 23 считаются специализированными и индикаторными видами биологически ценных лесов.

Гульсем Алимова, научный руководитель проекта, рассказала, что в ходе работ по оценке биоразнообразия на 12 мониторинговых площадках, площадью 400 квадратных метров каждая, зафиксировано произрастание 150 видов сосудистых растений и около 380 видов грибов.