Казанские фельдшера дважды спасли от клинической смерти 86-летнюю пациентку

Скорая помощь

В Тюменской области смогли спасти жизнь пожилой пациентке из Казанского района благодаря квалифицированной работе различных структур здравоохранения.

В январе, 86-летняя жительница села Афонькино Казанского района позвонила на единый диспетчерский пульт скорой помощи Областной больницы №4 города Ишима и рассказала о боли в сердце. С подстанции села Казанское, к пожилой женщине выехала бригада медиков. В это же время к ней отправился фельдшер из ближайшего ФАПа.

Фельдшер прибыла на место через несколько минут. Она успела проверить давление и сатурацию. Сотрудники экстренной помощи, заподозрили сердечную недостаточность, начинающийся отёк лёгких и инфаркт миокарда. Бригада дистанционно направила результаты проведенного обследования дежурному врачу скорой помощи Областной больницы №4 и анестезиологу-реаниматологу. Врачи диагностировали обширный инфаркт.

По дороге до больницы у женщины останавливалось сердце. Сотрудники «скорой» проводили реанимационные мероприятия. На помощь медикам прибыла ще одна бригада скорой помощи и пациентку доставили в ближайшую больницу - ОБ №14 в селе Казанское.

На данный момент, пациентка чувствует себя хорошо. Женщина не перестает благодарить молодых фельдшеров, которые сделали всё возможное, чтобы вывести ее из клинической смерти. Помимо этого, женщина согласилась переехать к дочере после этой ситуации.