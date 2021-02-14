Сотрудники ГИБДД призывают водителей и пешеходов к солидарности

Участники дорожного движения Фото: Виктория Стеблова

Сотрудники ГИБДД просят водителей и пешеходов быть более внимательными друг к другу и проявлять больше уважения, особенно возле нерегулируемых переходов в зимний сезон.

Водители, подъезжающие к пешеходным переходам должны заранее сбросить скорость, чтобы в любой момент быть готовыми, пропустить пешехода, переходящего дорогу.

Большинство автомобилистов, попавших в ДТП с участием пешеходов, объяснили это тем, что из-за гололеда не смогли вовремя остановиться. При этом они объясняют наезд на человека тем, что переходящие дорогу люди, чаще всего не смотрят по сторонам, переходя дорогу, в том числе из-за наушников и капюшонов.

Госавтоинспекция Тюменской области призывают всех участников движения, как водителей, так и пешеходов, быть более внимательными и осторожными!

В 2021 году пострадавших в ДТП пешеходов стало меньше, чем в прошедшем, но большинство из них сбиты на нерегулируемых переходах. Из семи детей-пешеходов, ставших участниками ДТП, пятеро получили травмы по вине неосторожных водителей. Сотрудники ГИБДД усилили надзор за пешеходными переходами, обеспечивая безопасность пешеходов. В первую очередь автоинспекторы несут службу у тех «зебр», где уже случались наезды.