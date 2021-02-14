Тюменцы рассказывают о героях в своих семьях

Военная техника Фото: Виктория Стеблова

ДК «Водник» запустил проект, посвященный 23 февраля. Жители Тюмени смогут рассказать о героях из своих семей.. Все рассказы публикуются на официальном паблике vk.com/dkvodnik.

Тюменцы активно участвуют в флешмобе. Главными героями их рассказов стали деды, прадеды, отцы, дяди, братья. Принять участие могут не только родственники, но и друзья. Кто-то из защитников воевал в Великую Отечественную войну, в Афганистане и других горячих точках.

- Наш защитник – Рудольф Владиславович Зброжек, мой двоюродный прадед. В годы Великой Отечественной войны он совершил подвиг при форсировании реки Одер, - написал школьник Арсений Бондарев. - В апреле 1945 году советские войска подошли к берегу. Немцы стреляли из минометов и других орудий. Командование приказало начинать атаку. Только личный пример мог вдохновить товарищей. И вот, несмотря на вражеский огонь, заместитель командира Зброжек встал и с криком «За Родину» побежал к берегу. За ним пошел весь батальон. В той атаке Рудольф Зброжек был тяжело ранен, но выжил. Прадед был награжден многими орденами и медалями. Мы помним о его подвиге, а значит, он живет в нашей памяти.

«Вслух.ру» выяснили, что желающим рассказать о мужественных поступках своих родных нужно прислать фото или видео с рассказом о своем защитнике или защитниках. Работы принимают до 22 февраля на почту dkvodnik@mail.ru. Участники флешмоба получат памятные дипломы.