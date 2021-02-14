Погода на 14 февраля в Тюмени: местами ожидается снег с дождем

Февральская зима Фото: Виктория Стеблова

Сегодня, 14 февраля, на территории Тюменской области Облачно, небольшие, местами умеренные осадки (снег, мокрый снег, дождь), в отдельных районах гололёдно-изморозевые явления, метель, ветер юго-восточный 7-12 м/с, потепление, температура ночью -6,-11, местами до -17, днём +2,-3, местами до -8.

Фото: МЧС Тюмень

В этот день на Руси праздновался день Трифона - мышегона. Считалось, что в этот день можно изгнать из деревни грызунов специальными обрядами.

Помимо этого, в день Трифона незамужние девушки молились о женихах. Февраль традиционно был месяцем свадеб, и считалось, что это лучшее время для того, чтобы попросить высшие силы о семейном счастье.