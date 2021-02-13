Тюменка погибла в Пермском крае на туристическом маршруте Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

Жительница Тюмени 1982 года рождения, отправившаяся в Пермский край в составе туристической группы, погибла на Усьвинских столбах. Идя по маршруту, она неожиданно упала в глубокое ущелье.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники Пермской краевой службы, а также экстренные службы города Чусово. Оказавшись на месте, они приступили к спасательной операции. Чтобы достать пострадавшую из ущелья, понадобилось полтора часов. Далее тюменку везли 5 километров на «Буране» до машины скорой помощи.

Несмотря на все усилия, женщина скончалась по дороге. Специалисты отметили, что она получила травмы, несовместимые с жизнью.

Спасатели еще раз напоминают о регистрации туристических маршрутов в целях безопасности. Это можно сделать на сайте МЧС России в разделе «Услуги».